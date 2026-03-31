Cities with the fastest-growing home prices in Ohio
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Ohio using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Ohio.
#50. Pitsburg
- Typical home value: $179,643
- 1-year price change: +$20,880 (+13.2%)
- 5-year price change: +$62,397 (+53.2%)
- Metro area: Greenville, OH
#49. Buckeye Lake
- Typical home value: $287,131
- 1-year price change: +$20,952 (+7.9%)
- 5-year price change: +$94,014 (+48.7%)
- Metro area: Columbus, OH
#48. Valley City
- Typical home value: $471,616
- 1-year price change: +$20,979 (+4.7%)
- 5-year price change: +$133,447 (+39.5%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#47. Kirtland
- Typical home value: $397,473
- 1-year price change: +$21,306 (+5.7%)
- 5-year price change: +$104,828 (+35.8%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#46. Madeira
- Typical home value: $519,040
- 1-year price change: +$21,754 (+4.4%)
- 5-year price change: +$142,096 (+37.7%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#45. Avon Lake
- Typical home value: $415,704
- 1-year price change: +$21,868 (+5.6%)
- 5-year price change: +$116,527 (+38.9%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#44. Maplewood
- Typical home value: $283,151
- 1-year price change: +$21,911 (+8.4%)
- 5-year price change: +$90,229 (+46.8%)
- Metro area: Sidney, OH
#43. South Solon
- Typical home value: $314,484
- 1-year price change: +$21,946 (+7.5%)
- 5-year price change: +$68,689 (+27.9%)
- Metro area: Columbus, OH
#42. Hudson
- Typical home value: $533,318
- 1-year price change: +$21,968 (+4.3%)
- 5-year price change: +$146,794 (+38.0%)
- Metro area: Akron, OH
#41. Fort Recovery
- Typical home value: $329,673
- 1-year price change: +$21,997 (+7.1%)
- 5-year price change: +$93,413 (+39.5%)
- Metro area: Celina, OH
#40. Solon
- Typical home value: $446,006
- 1-year price change: +$22,110 (+5.2%)
- 5-year price change: +$117,724 (+35.9%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#39. Upper Arlington
- Typical home value: $620,709
- 1-year price change: +$22,196 (+3.7%)
- 5-year price change: +$155,766 (+33.5%)
- Metro area: Columbus, OH
#38. Rocky River
- Typical home value: $384,058
- 1-year price change: +$22,951 (+6.4%)
- 5-year price change: +$111,332 (+40.8%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#37. Fort Jennings
- Typical home value: $279,585
- 1-year price change: +$23,191 (+9.0%)
- 5-year price change: +$89,346 (+47.0%)
- Metro area: not in a metro area
#36. Bay Village
- Typical home value: $400,168
- 1-year price change: +$23,776 (+6.3%)
- 5-year price change: +$113,951 (+39.8%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#35. Boston Heights
- Typical home value: $524,239
- 1-year price change: +$23,791 (+4.8%)
- 5-year price change: +$128,033 (+32.3%)
- Metro area: Akron, OH
#34. Woodmere
- Typical home value: $327,102
- 1-year price change: +$23,951 (+7.9%)
- 5-year price change: +$93,669 (+40.1%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#33. Dundee
- Typical home value: $383,694
- 1-year price change: +$24,142 (+6.7%)
- 5-year price change: +$108,245 (+39.3%)
- Metro area: New Philadelphia-Dover, OH
#32. Valley View
- Typical home value: $333,950
- 1-year price change: +$24,225 (+7.8%)
- 5-year price change: +$83,764 (+33.5%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#31. Glandorf
- Typical home value: $294,839
- 1-year price change: +$24,307 (+9.0%)
- 5-year price change: +$91,722 (+45.2%)
- Metro area: not in a metro area
#30. Marble Cliff
- Typical home value: $748,768
- 1-year price change: +$24,323 (+3.4%)
- 5-year price change: +$151,596 (+25.4%)
- Metro area: Columbus, OH
#29. Houston
- Typical home value: $279,099
- 1-year price change: +$24,600 (+9.7%)
- 5-year price change: +$98,261 (+54.3%)
- Metro area: Sidney, OH
#28. Saint Henry
- Typical home value: $368,651
- 1-year price change: +$24,653 (+7.2%)
- 5-year price change: +$103,224 (+38.9%)
- Metro area: Celina, OH
#27. Avon
- Typical home value: $462,157
- 1-year price change: +$24,803 (+5.7%)
- 5-year price change: +$131,151 (+39.6%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#26. Brecksville
- Typical home value: $427,013
- 1-year price change: +$25,023 (+6.2%)
- 5-year price change: +$122,091 (+40.0%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#25. Botkins
- Typical home value: $266,253
- 1-year price change: +$25,424 (+10.6%)
- 5-year price change: +$90,033 (+51.1%)
- Metro area: Sidney, OH
#24. Minster
- Typical home value: $317,855
- 1-year price change: +$25,639 (+8.8%)
- 5-year price change: +$97,620 (+44.3%)
- Metro area: Wapakoneta, OH
#23. Anna
- Typical home value: $315,480
- 1-year price change: +$26,076 (+9.0%)
- 5-year price change: +$103,347 (+48.7%)
- Metro area: Sidney, OH
#22. Spring Valley
- Typical home value: $455,788
- 1-year price change: +$26,217 (+6.1%)
- 5-year price change: +$118,952 (+35.3%)
- Metro area: Dayton-Kettering, OH
#21. Cherry Grove
- Typical home value: $332,075
- 1-year price change: +$26,404 (+8.6%)
- 5-year price change: +$100,547 (+43.4%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#20. Dry Run
- Typical home value: $540,094
- 1-year price change: +$26,750 (+5.2%)
- 5-year price change: +$150,932 (+38.8%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#19. Turpin Hills
- Typical home value: $517,441
- 1-year price change: +$27,056 (+5.5%)
- 5-year price change: +$144,860 (+38.9%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#18. Amberley
- Typical home value: $572,429
- 1-year price change: +$27,746 (+5.1%)
- 5-year price change: +$174,917 (+44.0%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#17. Montgomery
- Typical home value: $660,010
- 1-year price change: +$28,547 (+4.5%)
- 5-year price change: +$190,819 (+40.7%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#16. Beachwood
- Typical home value: $475,171
- 1-year price change: +$28,946 (+6.5%)
- 5-year price change: +$139,927 (+41.7%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#15. Yorkshire
- Typical home value: $332,628
- 1-year price change: +$29,150 (+9.6%)
- 5-year price change: +$103,399 (+45.1%)
- Metro area: Greenville, OH
#14. Glenwillow
- Typical home value: $447,600
- 1-year price change: +$29,362 (+7.0%)
- 5-year price change: +$131,648 (+41.7%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#13. Russia
- Typical home value: $337,936
- 1-year price change: +$29,471 (+9.6%)
- 5-year price change: +$108,386 (+47.2%)
- Metro area: Sidney, OH
#12. Fort Loramie
- Typical home value: $325,529
- 1-year price change: +$29,677 (+10.0%)
- 5-year price change: +$104,736 (+47.4%)
- Metro area: Sidney, OH
#11. Orange
- Typical home value: $547,031
- 1-year price change: +$31,811 (+6.2%)
- 5-year price change: +$146,839 (+36.7%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#10. Terrace Park
- Typical home value: $741,047
- 1-year price change: +$32,290 (+4.6%)
- 5-year price change: +$203,103 (+37.8%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN
#9. Alexandria
- Typical home value: $471,915
- 1-year price change: +$33,631 (+7.7%)
- 5-year price change: +$154,666 (+48.8%)
- Metro area: Columbus, OH
#8. Pepper Pike
- Typical home value: $682,257
- 1-year price change: +$35,004 (+5.4%)
- 5-year price change: +$181,278 (+36.2%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#7. Kirtland Hills
- Typical home value: $767,402
- 1-year price change: +$40,516 (+5.6%)
- 5-year price change: +$231,910 (+43.3%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#6. Waite Hill
- Typical home value: $757,368
- 1-year price change: +$42,170 (+5.9%)
- 5-year price change: +$208,845 (+38.1%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#5. Gates Mills
- Typical home value: $741,547
- 1-year price change: +$42,493 (+6.1%)
- 5-year price change: +$202,837 (+37.7%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#4. Moreland Hills
- Typical home value: $714,876
- 1-year price change: +$58,527 (+8.9%)
- 5-year price change: +$222,323 (+45.1%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#3. Bentleyville
- Typical home value: $835,516
- 1-year price change: +$60,394 (+7.8%)
- 5-year price change: +$242,076 (+40.8%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#2. Hunting Valley
- Typical home value: $1,616,024
- 1-year price change: +$127,042 (+8.5%)
- 5-year price change: +$475,452 (+41.7%)
- Metro area: Cleveland-Elyria, OH
#1. The Village of Indian Hill
- Typical home value: $1,597,557
- 1-year price change: +$130,096 (+8.9%)
- 5-year price change: +$525,457 (+49.0%)
- Metro area: Cincinnati, OH-KY-IN