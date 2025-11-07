The most expensive neighborhoods in Cleveland

Homebuyers and sellers are navigating a slow and expensive housing market, with rising prices and stagnant demand keeping many on the sidelines. This comes amid rising economic uncertainty and growing wealth concentration. But luxury homes—multimillion-dollar estates, sleek penthouses, and one-of-a-kind custom builds—are still selling, even as most buyers pull back.
Most people can't afford high-end homes, although they're still fun to dream about. So, to highlight where luxury real estate is commanding the highest prices, Redfin analyzed the most expensive neighborhoods in the Cleveland metro area—and showcased a few of the area's standout listings (when possible).
Note: Redfin's analysis focused on metro areas, meaning some neighborhoods fell within smaller nearby cities. Listings and data were gathered on October 15, 2025.
#1. Thornbury (Solon, OH)
Median sale price
: $1,060,000 |
Median days on market
: 15 days
39565 Patterson Ln, Solon, OH 44139
- List price: $949,900
- Beds: 5 | Baths: 4.5 | Square feet: 3,632
- See 39565 Patterson Ln, Solon, OH 44139 on Redfin.com
39780 Alsace Ct, Solon, OH 44139
- List price: $725,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,385
- See 39780 Alsace Ct, Solon, OH 44139 on Redfin.com
#2. Beachcliff I (Rocky River, OH)
Median sale price
: $765,000 |
Median days on market
: 34 days
19486 Frazier Dr, Rocky River, OH 44116
- List price: $4,750,000
- Beds: 5 | Baths: 5.5 | Square feet: 7,300
- See 19486 Frazier Dr, Rocky River, OH 44116 on Redfin.com
21891 Avalon Dr, Rocky River, OH 44116
- List price: $2,495,000
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,528
- See 21891 Avalon Dr, Rocky River, OH 44116 on Redfin.com
22100 Lake Rd, Rocky River, OH 44116
- List price: $2,750,000
- Beds: 4 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,425
- See 22100 Lake Rd, Rocky River, OH 44116 on Redfin.com
#3. Malvern (Shaker Heights, OH)
Median sale price
: $735,000 |
Median days on market
: 40 days
17370 S Park Blvd, Cleveland, OH 44120
- List price: $2,100,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 4,724
- See 17370 S Park Blvd, Cleveland, OH 44120 on Redfin.com
20100 Fairmount Blvd, Cleveland, OH 44118
- List price: $125,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,620
- See 20100 Fairmount Blvd, Cleveland, OH 44118 on Redfin.com
20101 N Park Blvd, Cleveland, OH 44118
- List price: $550,000
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 2,789
- See 20101 N Park Blvd, Cleveland, OH 44118 on Redfin.com
2945 Fontenay Rd, Cleveland, OH 44120
- List price: $575,000
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,107
- See 2945 Fontenay Rd, Cleveland, OH 44120 on Redfin.com
#4. Boulevard (Shaker Heights, OH)
Median sale price
: $682,000 |
Median days on market
: 22 days
13901 Larchmere Blvd, Cleveland, OH 44120
- List price: $469,900
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 2,524
- See 13901 Larchmere Blvd, Cleveland, OH 44120 on Redfin.com
14605 S Woodland Rd, Cleveland, OH 44120
- List price: $280,000
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 2,520
- See 14605 S Woodland Rd, Cleveland, OH 44120 on Redfin.com
2917 Warrington Rd, Cleveland, OH 44120
- List price: $385,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,704
- See 2917 Warrington Rd, Cleveland, OH 44120 on Redfin.com
#5. Lakewood Park (Lakewood, OH)
Median sale price
: $645,000 |
Median days on market
: 6 days
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.