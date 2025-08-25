Cincinnati Bengals

2025 Cincinnati Bengals Schedule

QB Joe Burrow (9) celebrates a touchdown pass against the Las Vegas Raiders in Week 9 at Paycor Stadium, Sunday, Nov. 3, 2024 Photo contributed by Ryan Meyer (via Bengals website) (Ryan Meyer (via Bengals website) /Ryan Meyer (via Bengals website))
By WHIO Staff

Here is the 2025 Cincinnati Bengals schedule: (Bold indicates Home Game )

Sept. 7 - At Cleveland Browns @ 1pm on Fox

Sept. 14 - Jacksonville Jaguars @ 1pm on CBS

Sept. 21 - At Minnesota Vikings @ 1pm on CBS

Sept. 29 - At Denver Broncos @ 8:15pm on ABC

Oct. 5 - Detroit Lions @ 4:25pm on Fox

Oct. 12 - at Green Bay Packers @ 4:25pm on CBS

Oct. 16 - Pittsburgh Steelers @ 8:15pm on Prime Video

Oct. 26 - New York Jets @ 1pm on CBS

Nov. 2 - Chicago Bears @ 1pm on CBS

Week 10 - Bye Week!

Nov. 16 - At Pittsburgh Steelers @ 1pm on CBS

Nov. 23 - New England Patroits @ 1pm on CBS

Nov. 27 - At Baltimore Ravens @ 8:20pm on NBC

Dec. 7 - At Buffalo Bills @ 4:25pm on Fox

Dec. 14 - Baltimore Ravens @ 1pm on CBS

Dec. 21 - At Miami Dolphins @ 8:20pm on MBC

Week 17 - Arizona Cardinals - TBA

Week 18 - Cleveland Browns - TBA

