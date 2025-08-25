Here is the 2025 Cincinnati Bengals schedule: (Bold indicates Home Game )
Sept. 7 - At Cleveland Browns @ 1pm on Fox
Sept. 14 - Jacksonville Jaguars @ 1pm on CBS
Sept. 21 - At Minnesota Vikings @ 1pm on CBS
Sept. 29 - At Denver Broncos @ 8:15pm on ABC
Oct. 5 - Detroit Lions @ 4:25pm on Fox
Oct. 12 - at Green Bay Packers @ 4:25pm on CBS
Oct. 16 - Pittsburgh Steelers @ 8:15pm on Prime Video
Oct. 26 - New York Jets @ 1pm on CBS
Nov. 2 - Chicago Bears @ 1pm on CBS
Week 10 - Bye Week!
Nov. 16 - At Pittsburgh Steelers @ 1pm on CBS
Nov. 23 - New England Patroits @ 1pm on CBS
Nov. 27 - At Baltimore Ravens @ 8:20pm on NBC
Dec. 7 - At Buffalo Bills @ 4:25pm on Fox
Dec. 14 - Baltimore Ravens @ 1pm on CBS
Dec. 21 - At Miami Dolphins @ 8:20pm on MBC
Week 17 - Arizona Cardinals - TBA
Week 18 - Cleveland Browns - TBA
© 2023 Cox Media Group