Stacker compiled a list of the most commonly hunted migratory birds in Ohio using data from a report released by the U.S. Fish & Wildlife Service in August 2025. Duck and goose species are ranked by the estimated 2024 hunting harvest in Ohio.

#9. Northern Pintail (tie)

- Ohio: 3,278 (0.7% of national harvest)

- National: 498,672

- States with the largest harvests:

--- #1. California: 86,358 (17.3% of national harvest)

--- #2. Texas: 45,114 (9.0%)

--- #3. Arkansas: 36,067 (7.2%)

--- #4. North Dakota: 33,384 (6.7%)

--- #5. Louisiana: 30,185 (6.1%)

#9. Wigeon (tie)

- Ohio: 3,278 (0.4% of national harvest)

- National: 734,408

- States with the largest harvests:

--- #1. California: 156,546 (21.3% of national harvest)

--- #2. Washington: 87,852 (12.0%)

--- #3. Texas: 65,124 (8.9%)

--- #4. Oregon: 48,830 (6.6%)

--- #5. North Dakota: 41,888 (5.7%)

#8. Bufflehead

- Ohio: 4,098 (1.5% of national harvest)

- National: 275,897

- States with the largest harvests:

--- #1. Virginia: 43,421 (15.7% of national harvest)

--- #2. New Jersey: 23,613 (8.6%)

--- #3. California: 20,968 (7.6%)

--- #4. North Carolina: 17,995 (6.5%)

--- #5. Michigan: 16,051 (5.8%)

#7. Black Duck

- Ohio: 6,557 (3.5% of national harvest)

- National: 187,389

- States with the largest harvests:

--- #1. Maryland: 27,614 (14.7% of national harvest)

--- #2. New York: 24,822 (13.2%)

--- #3. New Jersey: 18,456 (9.8%)

--- #4. Maine: 14,437 (7.7%)

--- #5. Virginia: 12,723 (6.8%)

#6. Gadwall

- Ohio: 8,606 (0.6% of national harvest)

- National: 1.4 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Arkansas: 295,749 (20.5% of national harvest)

--- #2. Louisiana: 180,505 (12.5%)

--- #3. Texas: 147,712 (10.2%)

--- #4. Tennessee: 85,775 (5.9%)

--- #5. Oklahoma: 85,682 (5.9%)

#5. Green-winged Teal

- Ohio: 13,933 (0.6% of national harvest)

- National: 2.4 million

- States with the largest harvests:

--- #1. California: 332,993 (13.9% of national harvest)

--- #2. Louisiana: 263,211 (11.0%)

--- #3. Texas: 219,022 (9.1%)

--- #4. Arkansas: 209,789 (8.8%)

--- #5. North Carolina: 134,267 (5.6%)

#4. Blue-winged/Cinnamon Teal

- Ohio: 14,752 (1.1% of national harvest)

- National: 1.3 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Texas: 298,335 (23.1% of national harvest)

--- #2. Louisiana: 295,811 (22.9%)

--- #3. Minnesota: 149,535 (11.6%)

--- #4. North Dakota: 61,729 (4.8%)

--- #5. Kansas: 61,361 (4.8%)

#3. Wood Duck

- Ohio: 41,799 (2.3% of national harvest)

- National: 1.8 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Georgia: 215,316 (12.1% of national harvest)

--- #2. Louisiana: 205,256 (11.5%)

--- #3. Arkansas: 175,526 (9.8%)

--- #4. Minnesota: 114,865 (6.4%)

--- #5. Wisconsin: 112,564 (6.3%)

#2. Mallard

- Ohio: 50,814 (1.5% of national harvest)

- National: 3.5 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Arkansas: 530,183 (15.3% of national harvest)

--- #2. Oklahoma: 201,683 (5.8%)

--- #3. Missouri: 187,251 (5.4%)

--- #4. Tennessee: 180,965 (5.2%)

--- #5. North Dakota: 164,401 (4.7%)

#1. Canada Goose

- Ohio: 128,413 (5.4% of national harvest)

- National: 2.4 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Michigan: 167,809 (7.1% of national harvest)

--- #2. Minnesota: 149,423 (6.3%)

--- #3. Kansas: 147,696 (6.2%)

--- #4. Wisconsin: 141,923 (6.0%)

--- #5. Illinois: 140,829 (5.9%)