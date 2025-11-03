Several area high schools to play in 2nd round of football playoffs

MIAMI VALLEY — The second-round matchups are set in the 2025 high school football playoffs.
The Ohio High School Athletic Association (OHSAA) announced the matchups on Sunday.
Several area high schools will play on Friday at 7 p.m., according to an OHSAA spokesperson.
This comes after several schools had a first-round bye last week.
The higher-seeded team will serve as host for the second and third rounds of the playoffs.
The second-round matchups are listed below:
Division I Region 2
- No. 1 Middletown vs No. 8 Lebanon
- No. 2 Troy vs No. 7 Jackson
- No. 4 Springboro vs No. 5 Springfield
- No. 6 Wayne at No. 7 Findlay
Division II Region 8
- No. 3 Trotwood-Madison vs No. Lima Senior
- No. 4 Xenia vs No. 5 LaSalle
Division III Region 10
- No. 2 Wapakoneta vs No. 7 Lima Shawnee
Division III Region 12
- No. 2 Tippecanoe vs No. 7 Talawanda
- No. 3 Badin vs No. 6 Alter
Division IV Region 16
- No. 2 Valley View vs No. 7 Wyoming
- No. 6 Brookville at No. 3 Christian Academy
Division V Region 20
- No. 2 Indian Lake vs No. 7 Preble Shawnee
- No. 3 Miami East vs No. 5 Mariemont
- No. 4 Graham vs No. 5 Carlisle
Division VI Region 24
- No. 1 Tri-Village vs No. 9 Portsmouth West
- No. 2 Northeastern vs No. 7 Rock Hill
- No. 3 Mechanicsburg vs No. 6 Anna
- No. 5 Coldwater at No. 4 St. Bernard-Elmwood Place
Division VII Region 28
- No. 1 Marion Local vs No. 8 Lehman Catholic
- No. 2 St. Henry vs. No. 10 New Bremen
- No. 11 Cedarville at No. 3 Cincinnati Country Day
- No. 12 Fort Recovery at No. 4 Eastern
The winners will advance to the third round on Nov. 14.
