Local

Several area high schools to play in 2nd round of football playoffs

By WHIO Staff
Alter WR No. 1 Henry Schneider celebrates touchdown catch against Bellbrook on Oct. 31, 2025 Photo from: John Tisdell/Staff
By WHIO Staff

MIAMI VALLEY — The second-round matchups are set in the 2025 high school football playoffs.

[DOWNLOAD: Free WHIO-TV News app for alerts as news breaks]

The Ohio High School Athletic Association (OHSAA) announced the matchups on Sunday.

Several area high schools will play on Friday at 7 p.m., according to an OHSAA spokesperson.

This comes after several schools had a first-round bye last week.

The higher-seeded team will serve as host for the second and third rounds of the playoffs.

TRENDING STORIES:

The second-round matchups are listed below:

Division I Region 2

  • No. 1 Middletown vs No. 8 Lebanon
  • No. 2 Troy vs No. 7 Jackson
  • No. 4 Springboro vs No. 5 Springfield
  • No. 6 Wayne at No. 7 Findlay

Division II Region 8

  • No. 3 Trotwood-Madison vs No. Lima Senior
  • No. 4 Xenia vs No. 5 LaSalle

Division III Region 10

  • No. 2 Wapakoneta vs No. 7 Lima Shawnee

Division III Region 12

  • No. 2 Tippecanoe vs No. 7 Talawanda
  • No. 3 Badin vs No. 6 Alter

Division IV Region 16

  • No. 2 Valley View vs No. 7 Wyoming
  • No. 6 Brookville at No. 3 Christian Academy

Division V Region 20

  • No. 2 Indian Lake vs No. 7 Preble Shawnee
  • No. 3 Miami East vs No. 5 Mariemont
  • No. 4 Graham vs No. 5 Carlisle

Division VI Region 24

  • No. 1 Tri-Village vs No. 9 Portsmouth West
  • No. 2 Northeastern vs No. 7 Rock Hill
  • No. 3 Mechanicsburg vs No. 6 Anna
  • No. 5 Coldwater at No. 4 St. Bernard-Elmwood Place

Division VII Region 28

  • No. 1 Marion Local vs No. 8 Lehman Catholic
  • No. 2 St. Henry vs. No. 10 New Bremen
  • No. 11 Cedarville at No. 3 Cincinnati Country Day
  • No. 12 Fort Recovery at No. 4 Eastern

The winners will advance to the third round on Nov. 14.

[SIGN UP: WHIO-TV Daily Headlines Newsletter]

©2025 Cox Media Group

0

Most Read