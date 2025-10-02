How much house does $500,000 buy you in Lima?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Lima?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Lima right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

14101 Allentown Rd, Spencerville, OH 45887

- Price: $425,000

- 6 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 5,176

- See 14101 Allentown Rd, Spencerville, OH 45887 on Redfin.com

200 Fraunfelter Rd S, Lima, OH 45807

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 5,232

- See 200 Fraunfelter Rd S, Lima, OH 45807 on Redfin.com

1630 W Market St, Lima, OH 45805

- Price: $410,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,140

- See 1630 W Market St, Lima, OH 45805 on Redfin.com

6381 Mcpheron Rd, Lima, OH 45804

- Price: $400,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,548

- See 6381 Mcpheron Rd, Lima, OH 45804 on Redfin.com

2979 Sands Rd, Lima, OH 45805

- Price: $459,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,311

- See 2979 Sands Rd, Lima, OH 45805 on Redfin.com

6487 Mickelson Ln, Lima, OH 45801

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,333

- See 6487 Mickelson Ln, Lima, OH 45801 on Redfin.com

3466 London Dr, Lima, OH 45805

- Price: $329,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,232

- See 3466 London Dr, Lima, OH 45805 on Redfin.com

7320 Lehman Rd, Delphos, OH 45833

- Price: $450,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,837

- See 7320 Lehman Rd, Delphos, OH 45833 on Redfin.com

3128 Clifford Dr, Lima, OH 45805

- Price: $389,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,796

- See 3128 Clifford Dr, Lima, OH 45805 on Redfin.com

2280 W Spring St, Lima, OH 45805

- Price: $330,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,678

- See 2280 W Spring St, Lima, OH 45805 on Redfin.com

3798 Kissing Hollow Dr, Lima, OH 45801

- Price: $449,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,528

- See 3798 Kissing Hollow Dr, Lima, OH 45801 on Redfin.com

2705 Carolyn Dr, Lima, OH 45807

- Price: $385,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,501

- See 2705 Carolyn Dr, Lima, OH 45807 on Redfin.com

2632 Alexandria Dr, Lima, OH 45805

- Price: $449,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,420

- See 2632 Alexandria Dr, Lima, OH 45805 on Redfin.com

800 Heritage Dr, Lima, OH 45804

- Price: $330,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,291

- See 800 Heritage Dr, Lima, OH 45804 on Redfin.com

1424 Loch Loman Way, Lima, OH 45805

- Price: $345,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,856

- See 1424 Loch Loman Way, Lima, OH 45805 on Redfin.com

461 Riverbend Dr, Bluffton, OH 45817

- Price: $459,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,250

- See 461 Riverbend Dr, Bluffton, OH 45817 on Redfin.com

7 Estate Dr, Lima, OH 45805

- Price: $469,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,200

- See 7 Estate Dr, Lima, OH 45805 on Redfin.com

2297 June Dr, Lima, OH 45805

- Price: $389,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,504

- See 2297 June Dr, Lima, OH 45805 on Redfin.com

1784 Woodberry Creek Dr, Lima, OH 45807

- Price: $450,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,941

- See 1784 Woodberry Creek Dr, Lima, OH 45807 on Redfin.com

128 Tolowa Trl, Lima, OH 45805

- Price: $345,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,824

- See 128 Tolowa Trl, Lima, OH 45805 on Redfin.com

6875 Ridge Rd, Elida, OH 45807

- Price: $349,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,556

- See 6875 Ridge Rd, Elida, OH 45807 on Redfin.com

3687 Comanche Dr, Lima, OH 45807

- Price: $425,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,987

- See 3687 Comanche Dr, Lima, OH 45807 on Redfin.com

2586 Gaithersburg Dr, Lima, OH 45805

- Price: $489,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,976

- See 2586 Gaithersburg Dr, Lima, OH 45805 on Redfin.com

1734 Woodberry Creek Dr, Lima, OH 45807

- Price: $389,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,852

- See 1734 Woodberry Creek Dr, Lima, OH 45807 on Redfin.com

3467 Weldon Dr, Lima, OH 45806

- Price: $374,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,782

- See 3467 Weldon Dr, Lima, OH 45806 on Redfin.com

4250 Diller Rd, Lima, OH 45807

- Price: $399,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,765

- See 4250 Diller Rd, Lima, OH 45807 on Redfin.com

1370 E Bluelick Rd, Lima, OH 45801

- Price: $385,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,594

- See 1370 E Bluelick Rd, Lima, OH 45801 on Redfin.com

3549 Camden Pl, Lima, OH 45806

- Price: $329,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,575

- See 3549 Camden Pl, Lima, OH 45806 on Redfin.com

3080 E Hanthorn Rd, Lima, OH 45804

- Price: $329,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,539

- See 3080 E Hanthorn Rd, Lima, OH 45804 on Redfin.com

6476 Mickelson Ln, Lima, OH 45801

- Price: $449,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,905

- See 6476 Mickelson Ln, Lima, OH 45801 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.