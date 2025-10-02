How much house does $500,000 buy you in Greenville, Ohio?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Greenville, Ohio?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Greenville, Ohio right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

8363 Horatio New Harrison Rd, Bradford, OH 45308

- Price: $349,900

- 6 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,224

1517 E Main St, Greenville, OH 45331

- Price: $289,900

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,892

227 Hickory Dr, Greenville, OH 45331

- Price: $287,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,914

8018 Fisher Dangler Rd, Greenville, OH 45331

- Price: $287,500

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,008

781 Honeysuckle Dr, Greenville, OH 45331

- Price: $359,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,776

4289 Weavers-Fort Jefferson Rd, Greenville, OH 45331

- Price: $284,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,894

123 N Harrison St, New Madison, OH 45346

- Price: $289,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,307

8784 Grubbs Rex Rd, Arcanum, OH 45304

- Price: $329,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,858

6417 Gettysburg Pitsburg Rd, Bradford, OH 45308

- Price: $300,000

- 4 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,594

443 Circle Dr, Greenville, OH 45331

- Price: $405,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,310

6459 Us Route 36, Greenville, OH 45331

- Price: $299,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,200

9 Seminole Ln, Arcanum, OH 45304

- Price: $319,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,014

760 Birchwood Dr, Greenville, OH 45331

- Price: $324,800

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,828

1112 Evergreen Dr, Greenville, OH 45331

- Price: $319,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,988

3709 Ross St, Rossburg, OH 45362

- Price: $449,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,760

294 New Garden Rd, New Paris, OH 45347

- Price: $365,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,148

20 Wheatland Dr, Arcanum, OH 45304

- Price: $389,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,069

947 Brighton Dr, Greenville, OH 45331

- Price: $289,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,934

2726 U.S. 36, Greenville, OH 45331

- Price: $299,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,740

693 Friday Rd, Arcanum, OH 45304

- Price: $349,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,536

6315 Oliver Rd, Greenville, OH 45331

- Price: $315,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,000

317 N Harrison St, New Madison, OH 45346

- Price: $288,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,802

1108 State Route 571, Union City, OH 45390

- Price: $369,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,789

5315 Palestine-Union City Rd, Greenville, OH 45331

- Price: $349,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,304

1960 Ohio 571, Greenville, OH 45331

- Price: $299,000

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,496

5400 Arcanum Bearsmill Rd, Greenville, OH 45331

- Price: $309,900

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,252

3740 State Route 121, Greenville, OH 45331

- Price: $327,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,441

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.