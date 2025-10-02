How much house does $500,000 buy you in Dayton?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Dayton?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Dayton right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

983 Echo Ct, Xenia, OH 45385

- Price: $495,000

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,003

- See 983 Echo Ct, Xenia, OH 45385 on Redfin.com

1589 Stonebury Ct, Xenia, OH 45385

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,813

- See 1589 Stonebury Ct, Xenia, OH 45385 on Redfin.com

7939 Parsley Pl, Clayton, OH 45315

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,971

- See 7939 Parsley Pl, Clayton, OH 45315 on Redfin.com

6659 Stillmead Dr, Dayton, OH 45414

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,821

- See 6659 Stillmead Dr, Dayton, OH 45414 on Redfin.com

349 Orchard Dr, Dayton, OH 45419

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 4,968

- See 349 Orchard Dr, Dayton, OH 45419 on Redfin.com

2421 Louisiana Dr, Xenia, OH 45385

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,430

- See 2421 Louisiana Dr, Xenia, OH 45385 on Redfin.com

9607 Olde Georgetown, Dayton, OH 45458

- Price: $484,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,562

- See 9607 Olde Georgetown, Dayton, OH 45458 on Redfin.com

1588 Middle Park Dr, Dayton, OH 45414

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,254

- See 1588 Middle Park Dr, Dayton, OH 45414 on Redfin.com

2537 Ridge Rd, Xenia, OH 45385

- Price: $487,600

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 5,320

- See 2537 Ridge Rd, Xenia, OH 45385 on Redfin.com

4400 Royal Ridge Way, Dayton, OH 45429

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,816

- See 4400 Royal Ridge Way, Dayton, OH 45429 on Redfin.com

3 Lake Ridge Dr, Piqua, OH 45356

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,242

- See 3 Lake Ridge Dr, Piqua, OH 45356 on Redfin.com

861 Timberlake Ct, Dayton, OH 45429

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 4,064

- See 861 Timberlake Ct, Dayton, OH 45429 on Redfin.com

2101 Far Hills Ave, Oakwood, OH 45419

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,925

- See 2101 Far Hills Ave, Oakwood, OH 45419 on Redfin.com

9038 Woodstream Ln, Dayton, OH 45458

- Price: $498,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,100

- See 9038 Woodstream Ln, Dayton, OH 45458 on Redfin.com

134 Kenneth Hamilton Way, Yellow Springs, OH 45387

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,790

- See 134 Kenneth Hamilton Way, Yellow Springs, OH 45387 on Redfin.com

2222 Larkspur Dr, Troy, OH 45373

- Price: $494,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,424

- See 2222 Larkspur Dr, Troy, OH 45373 on Redfin.com

535 Iris Dr, Yellow Springs, OH 45387

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,416

- See 535 Iris Dr, Yellow Springs, OH 45387 on Redfin.com

1599 Garringer Rd, Jamestown, OH 45335

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,012

- See 1599 Garringer Rd, Jamestown, OH 45335 on Redfin.com

563 Eagle Cir, Dayton, OH 45429

- Price: $484,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,144

- See 563 Eagle Cir, Dayton, OH 45429 on Redfin.com

4049 Pepperwell Cir, Dayton, OH 45440

- Price: $489,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,137

- See 4049 Pepperwell Cir, Dayton, OH 45440 on Redfin.com

4143 Aley Dr, Beavercreek, OH 45431

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,884

- See 4143 Aley Dr, Beavercreek, OH 45431 on Redfin.com

2821 Varsity Dr, Beavercreek, OH 45431

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,840

- See 2821 Varsity Dr, Beavercreek, OH 45431 on Redfin.com

1400 Runnymede Rd, Oakwood, OH 45419

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,717

- See 1400 Runnymede Rd, Oakwood, OH 45419 on Redfin.com

755 W Bentley Cir, Troy, OH 45373

- Price: $494,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,854

- See 755 W Bentley Cir, Troy, OH 45373 on Redfin.com

1002 Belfast Dr, Dayton, OH 45440

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,825

- See 1002 Belfast Dr, Dayton, OH 45440 on Redfin.com

1590 Us 68 N, Xenia, OH 45385

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 3,140

- See 1590 Us 68 N, Xenia, OH 45385 on Redfin.com

30 S Patterson Blvd, Dayton, OH 45402

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 1,824

- See 30 S Patterson Blvd, Dayton, OH 45402 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.