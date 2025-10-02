How much house does $500,000 buy you in Springfield, Ohio?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Springfield, Ohio?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Springfield, Ohio right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1101 Spruce Dr, Springfield, OH 45504

- Price: $479,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,450

- See 1101 Spruce Dr, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

3142 Old Clifton Rd, Springfield, OH 45502

- Price: $435,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,200

- See 3142 Old Clifton Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

2470 Leon Ln, Springfield, OH 45502

- Price: $417,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,514

- See 2470 Leon Ln, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

4860 S Pitchin Rd, Springfield, OH 45502

- Price: $379,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,928

- See 4860 S Pitchin Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

4341 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502

- Price: $460,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,565

- See 4341 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

4311 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502

- Price: $475,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,204

- See 4311 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

6439 Greenridge Ave, New Carlisle, OH 45344

- Price: $489,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,832

- See 6439 Greenridge Ave, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

738 S Medway Carlisle Rd, New Carlisle, OH 45344

- Price: $474,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,813

- See 738 S Medway Carlisle Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

970 Forest Edge Ave, Springfield, OH 45503

- Price: $439,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,592

- See 970 Forest Edge Ave, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

10265 W Union Rd, Medway, OH 45341

- Price: $375,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,460

- See 10265 W Union Rd, Medway, OH 45341 on Redfin.com

110 S Broadmoor Blvd, Springfield, OH 45504

- Price: $398,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,284

- See 110 S Broadmoor Blvd, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

2540 Rebecca Dr, Springfield, OH 45503

- Price: $375,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,192

- See 2540 Rebecca Dr, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

4109 Derr Rd, Springfield, OH 45503

- Price: $435,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,186

- See 4109 Derr Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

361 Upper Valley Pike, Springfield, OH 45504

- Price: $410,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,092

- See 361 Upper Valley Pike, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

144 S Bird Rd, Springfield, OH 45505

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,580

- See 144 S Bird Rd, Springfield, OH 45505 on Redfin.com

4205 Altman Ave, Springfield, OH 45505

- Price: $479,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 4,161

- See 4205 Altman Ave, Springfield, OH 45505 on Redfin.com

4772 Pheasanthill Ct, Fairborn, OH 45324

- Price: $430,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,433

- See 4772 Pheasanthill Ct, Fairborn, OH 45324 on Redfin.com

2950 Fairfield Pike, Springfield, OH 45502

- Price: $379,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,204

- See 2950 Fairfield Pike, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

410 S Landon Ln, Springfield, OH 45502

- Price: $479,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,075

- See 410 S Landon Ln, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

2800 Craig Rd, Springfield, OH 45502

- Price: $449,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,987

- See 2800 Craig Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

1507 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503

- Price: $447,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,952

- See 1507 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

2805 Cottonwood Dr, Springfield, OH 45504

- Price: $405,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,948

- See 2805 Cottonwood Dr, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

2958 E Possum Rd, Springfield, OH 45502

- Price: $425,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,880

- See 2958 E Possum Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

703 Dorchester Dr, Springfield, OH 45506

- Price: $399,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,872

- See 703 Dorchester Dr, Springfield, OH 45506 on Redfin.com

1505 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503

- Price: $415,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,808

- See 1505 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

5001 S Charleston Clifton Rd, South Charleston, OH 45368

- Price: $469,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,784

- See 5001 S Charleston Clifton Rd, South Charleston, OH 45368 on Redfin.com

1255 Bischoff Rd, New Carlisle, OH 45344

- Price: $484,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,584

- See 1255 Bischoff Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

11315 W National Rd, New Carlisle, OH 45344

- Price: $385,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,518

- See 11315 W National Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

4644 Middle Urbana Rd, Springfield, OH 45503

- Price: $450,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,806

- See 4644 Middle Urbana Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

5463 Enon Xenia Rd, Fairborn, OH 45324

- Price: $380,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,612

- See 5463 Enon Xenia Rd, Fairborn, OH 45324 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.