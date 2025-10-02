How much house does $500,000 buy you in Mansfield?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Mansfield?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Mansfield right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

7157 State Route 98, Shelby, OH 44875

- Price: $475,000

- 12 bedrooms, 9 bathrooms

- Square feet: 5,792

- See 7157 State Route 98, Shelby, OH 44875 on Redfin.com

1531 Suburban Dr, Mansfield, OH 44903

- Price: $449,900

- 8 bedrooms, 6 bathrooms

- Square feet: 2,112

- See 1531 Suburban Dr, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

1691 Willowick Rd, Mansfield, OH 44907

- Price: $425,000

- 8 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 4,775

- See 1691 Willowick Rd, Mansfield, OH 44907 on Redfin.com

56 Lexington Ontario Rd, Ontario, OH 44903

- Price: $419,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,312

- See 56 Lexington Ontario Rd, Ontario, OH 44903 on Redfin.com

763 York St W, Mansfield, OH 44904

- Price: $439,900

- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,158

- See 763 York St W, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

2123 Random Dr, Mansfield, OH 44904

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,704

- See 2123 Random Dr, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

655 Woodhill Rd, Mansfield, OH 44907

- Price: $410,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,491

- See 655 Woodhill Rd, Mansfield, OH 44907 on Redfin.com

469 Cedarwood Dr, Mansfield, OH 44904

- Price: $450,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,575

- See 469 Cedarwood Dr, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

2484 E Smiley Rd, Shelby, OH 44875

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,880

- See 2484 E Smiley Rd, Shelby, OH 44875 on Redfin.com

2674 Stiving Rd, Mansfield, OH 44903

- Price: $388,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 4,032

- See 2674 Stiving Rd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

110 E Kochheiser Rd, Bellville, OH 44813

- Price: $345,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,116

- See 110 E Kochheiser Rd, Bellville, OH 44813 on Redfin.com

1505 Brookpark Dr, Mansfield, OH 44906

- Price: $334,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,377

- See 1505 Brookpark Dr, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

2401 Whitney Ave, Ontario, OH 44906

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,120

- See 2401 Whitney Ave, Ontario, OH 44906 on Redfin.com

1085 Lewis Rd, Ontario, OH 44903

- Price: $349,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,032

- See 1085 Lewis Rd, Ontario, OH 44903 on Redfin.com

1452 W Cook Rd, Mansfield, OH 44906

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,750

- See 1452 W Cook Rd, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

2696 Walker Lake Rd, Mansfield, OH 44903

- Price: $345,900

- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,918

- See 2696 Walker Lake Rd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

1624 Hidden Oak Trl, Mansfield, OH 44906

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,854

- See 1624 Hidden Oak Trl, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

2187 Marion Avenue Rd, Mansfield, OH 44903

- Price: $490,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,324

- See 2187 Marion Avenue Rd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

1894 Lexington Ave, Mansfield, OH 44907

- Price: $429,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,151

- See 1894 Lexington Ave, Mansfield, OH 44907 on Redfin.com

122 Church St, Bellville, OH 44813

- Price: $395,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,216

- See 122 Church St, Bellville, OH 44813 on Redfin.com

2447 Fox Rd, Mansfield, OH 44904

- Price: $420,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,233

- See 2447 Fox Rd, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

1372 Bellville Johnsville Rd, Bellville, OH 44813

- Price: $339,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,116

- See 1372 Bellville Johnsville Rd, Bellville, OH 44813 on Redfin.com

895 State Route 314 N, Mansfield, OH 44903

- Price: $329,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,812

- See 895 State Route 314 N, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

224 Blue Bird Dr, Butler, OH 44822

- Price: $469,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,808

- See 224 Blue Bird Dr, Butler, OH 44822 on Redfin.com

1694 Scarletts Way, Mansfield, OH 44906

- Price: $404,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,710

- See 1694 Scarletts Way, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

1631 Deer View Cir, Ontario, OH 44906

- Price: $337,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,566

- See 1631 Deer View Cir, Ontario, OH 44906 on Redfin.com

2265 Moffett Rd, Lucas, OH 44843

- Price: $375,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,518

- See 2265 Moffett Rd, Lucas, OH 44843 on Redfin.com

1592 Walker Woods Blvd, Mansfield, OH 44903

- Price: $349,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,300

- See 1592 Walker Woods Blvd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.