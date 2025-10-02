How much house does $500,000 buy you in Akron?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Akron?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Akron right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1937 Leisure Ln, Stow, OH 44224
- Price: $489,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,738
- See 1937 Leisure Ln, Stow, OH 44224 on Redfin.com
4426 Royce Ave, Uniontown, OH 44685
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,030
- See 4426 Royce Ave, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com
5532 Hudson Dr, Hudson, OH 44236
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,685
- See 5532 Hudson Dr, Hudson, OH 44236 on Redfin.com
7380 Walters Rd, Hudson, OH 44236
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,615
- See 7380 Walters Rd, Hudson, OH 44236 on Redfin.com
4504 Vista Cir, Kent, OH 44240
- Price: $484,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,488
- See 4504 Vista Cir, Kent, OH 44240 on Redfin.com
3374 Buckeye Trl, Uniontown, OH 44685
- Price: $479,990
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,356
- See 3374 Buckeye Trl, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com
342 S Miller Rd, Fairlawn, OH 44333
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,549
- See 342 S Miller Rd, Fairlawn, OH 44333 on Redfin.com
949 S Medina Line Rd, Wadsworth, OH 44281
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,956
- See 949 S Medina Line Rd, Wadsworth, OH 44281 on Redfin.com
1675 Duncan Way, Streetsboro, OH 44241
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,684
- See 1675 Duncan Way, Streetsboro, OH 44241 on Redfin.com
2664 Easthaven Dr, Hudson, OH 44236
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,552
- See 2664 Easthaven Dr, Hudson, OH 44236 on Redfin.com
180 Atterbury Blvd, Hudson, OH 44236
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,434
- See 180 Atterbury Blvd, Hudson, OH 44236 on Redfin.com
3005 Kent Rd, Silver Lake, OH 44224
- Price: $485,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,064
- See 3005 Kent Rd, Silver Lake, OH 44224 on Redfin.com
3201 Ridgewood Rd, Fairlawn, OH 44333
- Price: $499,800
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,890
- See 3201 Ridgewood Rd, Fairlawn, OH 44333 on Redfin.com
1195 Etter Rd, Mogadore, OH 44260
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,080
- See 1195 Etter Rd, Mogadore, OH 44260 on Redfin.com
9247 Chestnut Ct, Streetsboro, OH 44241
- Price: $490,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,878
- See 9247 Chestnut Ct, Streetsboro, OH 44241 on Redfin.com
1981 Sourek Trl, Akron, OH 44313
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,574
- See 1981 Sourek Trl, Akron, OH 44313 on Redfin.com
683 Chilham Cir, Uniontown, OH 44685
- Price: $494,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,708
- See 683 Chilham Cir, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com
3383 Suffolk Downs, Stow, OH 44224
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,696
- See 3383 Suffolk Downs, Stow, OH 44224 on Redfin.com
3797 Jacobs Ln, Uniontown, OH 44685
- Price: $488,465
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,567
- See 3797 Jacobs Ln, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com
3798 Golden Wood Way, Uniontown, OH 44685
- Price: $476,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,390
- See 3798 Golden Wood Way, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com
4705 Sunset Dr, Richfield, OH 44286
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,099
- See 4705 Sunset Dr, Richfield, OH 44286 on Redfin.com
1734 Front St, Cuyahoga Falls, OH 44221
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,040
- See 1734 Front St, Cuyahoga Falls, OH 44221 on Redfin.com
25 Hudson Common Dr, Hudson, OH 44236
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,906
- See 25 Hudson Common Dr, Hudson, OH 44236 on Redfin.com
3344 Charleston Pl, Ravenna, OH 44266
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,900
- See 3344 Charleston Pl, Ravenna, OH 44266 on Redfin.com
988 E Turkeyfoot Lake Rd, Akron, OH 44312
- Price: $497,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,606
- See 988 E Turkeyfoot Lake Rd, Akron, OH 44312 on Redfin.com
2445 Chatham Rd, Akron, OH 44313
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,437
- See 2445 Chatham Rd, Akron, OH 44313 on Redfin.com
V/L Saint Andrews Way, Edinburg Township, OH 44266
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,917
- See V/L Saint Andrews Way, Edinburg Township, OH 44266 on Redfin.com
300 Kelley Dr, Macedonia, OH 44056
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,696
- See 300 Kelley Dr, Macedonia, OH 44056 on Redfin.com
3644 Portage Point Blvd, Coventry Township, OH 44319
- Price: $498,700
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,159
- See 3644 Portage Point Blvd, Coventry Township, OH 44319 on Redfin.com
552 Saunders Ave, Coventry Township, OH 44319
- Price: $475,000
- 1 bedroom, 2 bathrooms
- Square feet: 1,025
- See 552 Saunders Ave, Coventry Township, OH 44319 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.